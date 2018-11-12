Фестиваль «Зодчество’18» представит спецпроекты с приставкой «РЕ»

Москва, , 11:51 — REGNUM В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» состоится XXVI Международный фестиваль «Зодчество'18». На фестивале будут представлены специальные проекты, которые ни развивают главную тему фестиваля — «РЕКОНТЕКСТ», сообщили в Стройкомплексе

Тема «РЕКОНТЕКСТ» отражает новые подходы к формированию и оценке качества городской среды. После предварительных конкурсов для фестиваля отобрана коллекция спецпроектов, название каждого из которых начинается с приставки «РЕ». Так, посетители увидят такие спецпроекты, как «РЕ-ГОРОД», «РЕ-ГЛОМЕРАЦИЯ», «РЕ-УСТОЙЧИВОСТЬ», «РЕ-ПРОМ», «МОСКВА RE: ПРОМЫШЛЕННАЯ», «РЕ-ШКОЛА»., «РЕ-МАРКА, «РЕ-ПРОЕКТ РОССИЯ» и др.

Отдельно на фестивале «Зодчество'18» будет представлена экспозиция «Идеал и норма», рассказывающая о нынешнем состоянии и возможном будущем городов.

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Как сообщало ИА REGNUM, XXVI Международный архитектурный фестиваль «Зодчество'18» пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 19 по 21 ноября. В 2017 году фестиваль прошел 5 октября в Гостином дворе. Темой фестиваля «Зодчеств-2017» стало развитие и повышение уровня архитектурной и градостроительной деятельности в России.

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