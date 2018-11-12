В Москве пройдет Международный архитектурный фестиваль «Зодчество’18»

Москва, , 09:45 — REGNUM С19 по 21 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве пройдет XXVI Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-18».

На национальном смотре достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности в России будут представлены конкурсные работы в номинациях «Регионы России», «Архитектурные произведения 2016−2018», «Творческие архитектурные мастерские и коллективы» и «Творчество молодых архитекторов».

Как отмечается в официальном релизе, формат данного форума — это «творческое, деловое коммуникативное пространство для профессионального сообщества, органов исполнительной власти, отвечающих за Государственную политику в области архитектуры и градостроительства, а также для широкой общественности Москвы и регионов России».

Ведущие российские и зарубежные архитекторы, урбанисты и градостроители, представители министерств и ведомств, девелоперских компаний в ходе различных семинаров, круглых столов обсудят актуальные проблемы и перспективы развития отрасли.