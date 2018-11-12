8% акций АЛРОСА, находящихся в госсобственности, могут скоро продать?

Якутск, , 12:04 — REGNUM Более 50% акций АЛРОСА останутся в госсобственности до 2023 года, а 8% могут быть проданы. Сделать это позволяет акционерное соглашение между Росимуществом и министерством земельных отношений республики, заключённое в 2013 году и продлённое до 2023-го, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Такой болезненный для Якутии вопрос процента акций АЛРОСА, принадлежащих государству, регулирует специальный документ, действие которого истекает. Тем не менее, газета «Коммерсант» пишет о намерении не продавать два пакета ценных бумаг 25%+1 акция, которыми владеют Россия и Якутия. По информации издания, госучастие в алмазодобывающей компании в соответствии с продлённым соглашением останется на уровне более 50%, но 8% акций сверх этого порога, возможно, будут переданы в частные руки. Продлённое до 2023 года соглашение касается только 50%+2 акции, и позволяет сократить до этого уровня долю ценных бумаг в госсобственности, которая сегодня в общей сложности составляет чуть более 66% — примерно поровну у Якутии и РФ.

В соглашении акционеров АЛРОСА прописано, что этот документ автоматически продлевается на пять лет, если к моменту его истечения не будет принято другое решение. По данным источников «Коммерсанта», этот вариант сегодня приоритетный и споров о том, чтобы его изменить, нет. Издание также подчёркивает, что соглашение изначально было уступкой экс-главе республики Егору Борисову после напряжённой дискуссии по вопросу приватизации госпакета акций АЛРОСА. Тогда позиция руководства региона была принципиальна в том числе в вопросе продажи 8% ценных бумаг алмазных муниципалитетов республики — помимо 25% + одна акция регионального пакета АЛРОСА.

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Как сообщало ИА REGNUM, в федеральном прогнозном плане приватизации на 2017−2019 год сказано о намерении правительства РФ сократить долю участия в уставном капитале АЛРОСА до 29%, а это значит передать в частные руки 4% ценных бумаг «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Якутии и в муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры Якутии денежных средств, поступающих от приватизации акций».

Занимавшая тогда должность министра имущественных и земельных отношений республики Евгения Григорьева обращала внимание на то, что продажа и иные способы отчуждения акций компании, находящихся в муниципальной собственности, могут осуществляться на основании решений представительных органов муниципалитетов. В соответствии с законом, республиканские власти совместно с муниципальными районами принимают меры по реализации единой политики согласованного управления и распоряжения акциями компании. Таким образом, указанный 8-процентный пакет находится под «двойной защитой», подчёркивала руководитель профильного ведомства.

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Напомним, сейчас 33,03% акций АЛРОСА принадлежат государству, 25% — республике и 8% — её муниципалитетам. Во время приватизации госактивов в 2016 году государство продало 10,9% госпакета ценных бумаг компании.