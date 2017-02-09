Больной вопрос: в Якутии вновь заговорили о приватизации акций АЛРОСА

Якутск, , 12:00 — REGNUM Правительство РФ намерено продолжать приватизацию акций алмазодобывающей компании «АЛРОСА» и к 2019 году сократить долю госучастия в компании до 29% + 1 акция. Продажа этих ценных бумаг готовится с формулировкой «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Якутии и муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры региона денежных средств, поступающих от приватизации акций», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Эта фраза не могла не вызвать беспокойства в республике, население которой переживает, что, лишившись части регионального пакета, Якутия может потерять над компанией контроль, и приватизацию воспринимает болезненно. В правительстве Якутии заверили, что планов продажи акций компании не рассматривают, но тем не менее эксперты в очередной раз начали высказываться на эту тему.

«Приватизация неизбежна, — заявил ЯСИА кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов. — У нас есть двустороннее соглашение о том, что сохраняется общий контроль со стороны государства над компанией. То есть 50% плюс одна акция — из них 25% у РФ и 25% у республики. В данный момент у федерального центра осталось 33% акций, то есть 8 из них приватизируется. Кроме того, существует договоренность о синхронизации продажи определенного количества ценных бумаг. У Якутии есть 25% плюс 8%, принадлежащих муниципальным образованиям. То есть существует паритет, согласно которому поднимается вопрос о продаже этой части».

Эксперт считает нужным продать акции, принадлежащие муниципалитетам республики, получив от этой сделки значительные средства. По мнению экономиста, этим деньгам можно найти хорошее применение — построить мост через реку Лена или положить в банк и получать дивиденды.

Юрий Данилов обращает внимание на ещё один нюанс: если Якутия сохранит муниципальную часть акций, существует опасность продажи части акций из пакета, принадлежащего республике: «В таком случае мы теряем блокирующий пакет. То есть не сможем препятствовать принятию решений, направленных против республики. Это достаточно серьёзная угроза».

«Центр продаст свою часть, это неизбежно. Отказ от реализации части акций, принадлежащих Якутии, ничем не грозит, но возможно политическое давление и некоторое косвенное воздействие. Однако напрямую заставить продать эти акции они не могут», — также отметил эксперт.

В ходе приватизации акций АЛРОСА должны соблюдаться конституционные права якутян, уверена эксперт Общественной палаты республики Зоя Корнилова. «То, что федеральный центр планирует очередной этап приватизации АЛРОСА, меня не устраивает, — заявила она ЯСИА. — Что такое владение акциями? Это источник поступлений дивидендов в бюджет республики. Заинтересованных в приватизации компании достаточно. Так что пока они всё не выкупят у нас, этот вопрос будет подниматься».

По словам общественницы, желающих купить акции компании сегодня очень много, так как алмазная отрасль остается источником устойчивого дохода. Поэтому необходимо, чтобы власти республики отстаивали свои права и позиции, говорит Зоя Корнилова: «Надо сохранить наши акции, потому что они являются источником доходной части бюджета». Негативным примером того, к чему может привести потеря контроля со стороны государства, по ее мнению, является продажа акций «Якутугля».

Зоя Корнилова также опасается давления на республику со стороны федцентра, которое может усилиться: «Сегодня денег не хватает, и нам могут сказать: «Вы не зарабатываете, тогда продайте то, что у вас есть в собственности». Но в условиях Севера нет иного источника получения доходов, кроме земли и природных ресурсов. То есть за счёт ренты. Это наше право, закрепленное в Конституции», — заключила представитель Общественной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госсобрания региона Виктор Фёдоров высказывал мнение, что в сохранении республиканской позиции по продаже акций ключевую роль будет играть глава региона Егор Борисов. Директор Финансово-экономического института СВФУ, доктор экономических наук Александр Кугаевский считает, что республика может и не соглашаться на приватизацию своей доли. «Может даже этот вопрос оспорить в суде и выиграть. Но партнёр слишком солидный, сильный и влиятельный. С такими лучше договариваться, и если он согласен на паритет, то лучше благоразумно согласиться с ним», — подчёркивал экономист.

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