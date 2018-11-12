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На рубль воздействует ряд негативных факторов

Экономика

Российская валюта остановится в узком коридоре

На рубль воздействует ряд негативных факторов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 12 ноября 2018, 09:37 — REGNUM  Рубль испытывает общее давление из-за снижения нефтяных цен, общего роста курса доллара на валютном рынке вследствие политики ФРС, оттока средств из российских активов на фоне возможных новых санкций США. Поэтому доллар резко подскочил в конце прошлой недели выше 68 рублей, прежде всего из-за сильного падения цены нефти Brent ниже принципиального уровня $70, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Однако в начале текущей недели нефть остановила падение, поскольку 11 ноября Саудовская Аравия и Россия заявили о планах сокращения добычи для стабилизации рынка. Поэтому котировки 12 ноября восстанавливаются к $71,3, что благоприятно для российской валюты», — пояснил эксперт.

С другой стороны, доллар на мировом рынке продолжает ралли. Индекс доллара DX, отражающий курс американца к основным валютам, поднялся с 96,73 к 96,97 пункта.

«Сохраняется и осторожность инвесторов по отношению к рублю по мере вероятного в ноябре решения нового состава американского конгресса по антироссийским санкциям. Указанные факторы создают противоположное воздействие на российскую валюту. Поэтому есть вероятность движения курса рубля 12 ноября в диапазон 67,40−68,50 руб./доллар», — считает Гойхман.

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