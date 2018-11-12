Рубль вниз столкнула падающая нефть

Москва, , 07:10 — REGNUM На биржевых торгах 9 ноября рубль летел вниз. Доллар и евро не оставили «россиянину» не малейшего шанса на рост. По итогам торгов в рубль подешевел к доллару на 1,1% до 68 руб./долл., а к евро — на 1,06% до 77,03 руб./евро. Падение рубля, прежде всего, стало следствием падающей цены на нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

На бирже ICE цена нефти смеси Brent 9 ноября к вечеру упала на 1,15% до $69,88 за баррель. По всей видимости, причиной обвала цены стали слухи о распаде ОПЕК, появившиеся в американских СМИ как раз накануне встречи стран-участниц «ОПЕК+» в Абу-Даби 11 ноября. Слухи, разумеется, не подтвердились, однако конкретных решений на состоявшейся встрече также принято не было.

Между тем в России валютные трейдеры опасаются начала покупок валюты Минфином на открытом рынке. Несмотря на то, что в Минфине и ЦБ РФ заверяли рынок, что Министерство финансов будет покупать валюту у ЦБ напрямую, рынок этим заявлениям, судя по динамике рубля к доллару, не поверил. Курс евро к доллару в пятницу понизился на 0,24% до 1,1336 долл. за евро.

Отказ президентов России и США от полноформатных переговоров в Париже тоже не добавил рублю оптимизма. Однако Владимир Путин назвал короткую беседу с Дональдом Трампом «хорошей», и сегодня, 12 ноября, это может на открытии торгов немного восстановить оптимизм для рубля. Исходя из доминирования негативных новостей на валютном рынке, прогноз по курсу доллара на 12 ноября повышается до 67,50−69 руб./долл., а по курсу евро — до 76,50−77,40 руб./евро.

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