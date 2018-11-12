На Крымском мосту завершилось возведение железнодорожных опор

Симферополь, , 09:33 — REGNUM Строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста. В настоящее время готовы все 307 конструкций. Об этом сообщили в информационном центре «Крымский мост».

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«Завершён один из, я считаю, главных этапов — мы установили все так называемые опоры, их всего 595 на мосту. Это очень сложный процесс […], всё требует от специалистов особых условий», — сказал в интервью телеканалу «Россия 24» председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг.

Он также отметил, что работы сильно осложняли непростой грунт и частые штормы, однако всё удалось сделать качественно и в срок.

Теперь следующий этап — установка 160 тыс. тонн металлоконструкций пролётных строений на железнодорожные опоры. На сегодня на восьми строительных участках пролётами уже перекрыто более 15 километров трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, автодорожная часть Крымского моста была введена в эксплуатацию на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока — 16 мая 2018 года. Проезд для легковых автомобилей и пассажирских автобусов открылся сразу после ввода новой трассы. Для грузовиков проезд был разрёшен с 1 октября. За время работы мост пропустил в обе стороны более 2,5 млн транспортных средств.

В настоящее время продолжается возведение железнодорожной части Крымского моста. По графику она должна быть сдана в эксплуатацию в декабре 2019 года. За более чем 30 месяцев работы собрано почти 130 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролётов. Монтаж пролётных строений идёт как на сухопутных, так и на морских участках стройки.