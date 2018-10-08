По Крымскому мосту за неделю проехало 10 тыс. грузовиков

Москва, , 12:24 — REGNUM За семь суток с момента снятия ограничений на движение грузового автотранспорта по мосту через Керченский пролив по нему проехали 10 тыс. грузовиков. Об этом пишет 8 октября портал «Крымский мост».

Отмечается, что указанные 10 тыс. грузовиков составляют порядка 15% от общего трафика в оба направления. Также сообщается, что трафик грузового транспорта распределяется по направлениям (в Тамань и в Крым) равномерно.

«В рабочие дни трафик грузового транспорта составлял от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. автомобилей ежесуточно», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Росавтодоре уведомили, что по Крымскому мосту за сентябрь проехало 484 тыс. 274 автомобиля в обе стороны. С момента открытия движения автомобильной дороги через Керченский пролив по мосту проехало более 2,772 млн машин.

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