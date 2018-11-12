Вахтовикам на Камчатке опять не платят: теперь в военном Вилючинске

Петропавловск-Камчатский, , 07:18 — REGNUM Новый скандал с участием рабочих — вахтовиков и недобросовестных работодателей разгорается на Камчатке. Рабочие из разных регионов России утверждают, что в сентябре нашли очень хорошую и высокооплачиваемую работу на Камчатке, на одном из сайтов вакансий. Но по прибытии на полуостров рабочих, по их словам, нелегально ввезли на лодках на закрытый объект, за работу не платят, а в ответ на все жалобы — угрожают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В сентябре электромонтажник из Казани Руслан Шамсутдинов увидел объявление на одном из сайтов, предлагающих вакансии. «Строительному управлению зданий и сооружений» в городе Вилючинске на Камчатке требовались электромонтажники. Зарплату предлагали высокую — 80 тыс. рублей. Руслан подал заявку, её одобрили. 12 октября он прибыл на полуостров.

«В Вилючинске, военном городе, действует пропускной режим. Но меня привезли в город без оформления документов, на лодке. Я приступил к работе, а 25 октября мне обещали аванс. Но не заплатили. Пообщавшись с другими рабочими, я понял, что здесь уже несколько месяцев вахтовикам, которые строят два «номерных» объекта, не платят зарплату. Либо платят намного меньше, чем обещали. Уехать из этого города нельзя — потому, что въехали в него нелегально. И на КПП теперь могут арестовать», — рассказал рабочий из Казани, дозвонившийся в редакцию Медузы.

На двух объектах работают около 70 иногородних рабочих. Ещё один, электромонтёр Павел, прибыл на Камчатку из Хабаровска, ему тоже обещали зарплату в 80 тыс. рублей.

«Здесь огромная текучка кадров. Местные сюда вообще не идут, потому, что их обманывают. А неместные выехать не могут, потому, что им деваться некуда. За два месяца мне всего 25 тыс. рублей заплатили», — рассказал мужчина.

Павел также сообщил, что собирается написать заявление на увольнение. И надеется 16 ноября уехать домой. Но работодатели просят не увольняться, а взять отпуск.

Ещё один рабочий пожаловался, что работодатели даже разговаривать с рабочими не хотят:

«Говорят, будете возмущаться — вывезем на периметр и делайте, что хотите».

«Выдали по 2 тысячи рублей. Завозили сюда на лодке, потом обходными путями. Ребята приехали заработать денег на Новый год. А в итоге все сидят с нулями и без пропусков. Трём людям только дали пропуска. Слава Богу, хоть паспорта не отобрали», — рассказал еще один рабочий.

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В Вилючинске, где базируются атомные подводные лодки, рабочие бастуют не впервые. В 2016 году там бастовали работники Спецстроя России, которым месяцами не платили зарплату и не отчисляли средства в Пенсионный фонд.

В 2017 году генеральный прокурор России Юрий Чайка в своём докладе сообщал, что при строительстве военных объектов Спецстроем России только в Вилючинске, при участии фирм — посредников, было украдено более 1,6 млрд рублей.

В ноябре 2016 года, напомним, президент России Владимир Путин упразднил Спецстрой России.

Сейчас рабочие, работающие на спецобъектах в Вилючинске, жалуются на то, что в ответ на просьбы заплатить обещанное и купить билеты домой, руководство им угрожает расправой и оскорбляет.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 29 октября на Камчатке бастовали горняки золотодобывающего рудника АО «Аметистовое», который входит в структуру Ренова российского миллиардера Виктора Вексельберга. Люди требовали достойной оплаты труда и нормальных условий работы. Рабочие жаловались, что им резко понизили зарплату, некоторые за сентябрь, вместо положенных 85 тыс, получили менее 10 тыс. рублей. Жаловались и на то, что из их заработка высчитывают деньги за завтраки, обеды и ужины, даже если рабочий съел всего одну булочку в столовой.

В результате забастовки десятки горняков были уволен. В начале забастовки губернатор Владимир Илюхин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что никто на полуострове не бастует. Потом заявил, что «нужно разобраться». Уволенных горняков отправили к местам сбора — в разные регионы России, откуда им предстоит самостоятельно добираться домой. После этого, 10 ноября, в субботу, в эфире регионального телевидения, губернатор заявил, что «не считает конфликт на АО «Аметистовое» исчерпанным». Он также заявил, что если рабочие обратятся в суд, то тот, скорее всего, восстановит их на работе. Однако рабочих уже «по-быстрому» спровадили с полуострова. А обращаться им нужно было в прокуратуру Камчатки. Так что, весьма сомнительно, что разбросанные по разным регионам России работяги начнут «качать права».