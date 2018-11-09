Потери нефтяников снижают индексы Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, , 19:02 — REGNUM Фондовый рынок США снова в минусе — все основные индексы открылись в «красной зоне» и продолжают снижаться, 9 ноября передает агентство Reuters.

Через час после открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 151,20 пункта (0,58%), до 26 040,02 пункта, индекс S&P 500 снизился на 20,80 пункта (0,74%), до 2786,03 пункта, индекс Nasdaq снизился на 82,86 пункта (1,10%), до 7448,02 пункта.

Отрицательный тренд на рынке задало падение котировок крупнейших нефтяных компаний — с начала торгов акции Exxon Mobil и Chevron упали более чем на 1%.

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