Коррекция после бурного роста: Уолл-стрит открывает торги в «красной зоне»

Нью-Йорк, США, , 18:38 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись в минусе, на следующий день после серьезного роста, 8 ноября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 40,71 пункта (0,16%), до 26 139,59 пункта. Индекс S&P 500 открылся ниже на 7,51 пункта (0,27%), на уровне 2806,38 пункта. Индекс Nasdaq на открытии рынка упал на 26,58 пункта (0,35%), до 7544,17 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября, в день промежуточных выборов в Конгресс США, все индексы Уолл-стрит выросли более чем на 2%.

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