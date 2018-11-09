Индия приветствует разрешение США на импорт нефти из Ирана

Нью-Дели, , 16:44 — REGNUM Индийское правительство приветствует решение США исключить Индию из числа стран, на которые действуют новые антииранские санкции, 9 ноября передает агентство Associated Press.

Пресс-секретарь МИД Индии Равиш Кумар сообщил журналистам, что торговля с Ираном важна для энергетической безопасности Индии. Ежегодно страна закупает более 20 млн тонн иракской нефти.

Индия входит в число восьми стран, в отношении которых правительством США было сделано «исключение» по вопросу торговли с Ираном. Индии также будет разрешено продолжить строительство портов в Иране.

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