Антииранские санкции США не затрагивают вторую очередь АЭС «Бушер»

Тегеран, , 12:16 — REGNUM 6 ноября было опубликован отчет Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) за первое полугодие 2018 года.

Напомним, что первый энергоблок с российским реактором ВВЭР-1000 был подключен к иранской энергетической системе в сентябре 2011 года, в апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, в марте 2017 года энергоблок вышел на проектную мощность. В отчете ОАЭИ сообщается, что за это время АЭС «Бушер» выдала в энергетическую сеть Ирана 28,7 млрд кВт*часов энергии. Это позволило Ирану сэкономить добычу углеводородных энергоресурсов в объеме 50,5 млн барр нефти, или 7,676 мдрд кубометров природного газа. Таким образом, даже если предположить среднерыночную цену барреля нефти в 50 долл США, была достигнута экономия в размере 2,5 мдрд долл США. Помимо этого, работа блока №1 АЭС Бушер в совокупности привела к сокращению выбросов около 29 млн т парниковых газов.

Отметим, что в санкционном списке США против Ирана сделано исключение для трех атомных объектов Ирана, одним из которых стала АЭС «Бушер». В ноябре 2014 года между инжиниринговым дивизионом Росатома «ИК АСЭ» и Nuclear Power Production and Development Company of Iran был подписан обязывающий контракт по строительству энергоблоков № 2 и 3 на Бушерской АЭС. 10 сентября 2016 года состоялась церемония закладки первого камня на этом строительстве, после чего начались подготовительные работы на строительной площадке. С 31 октября 2017 года начаты практические работы на котловане основных зданий энергоблока № 2. Таким образом, антииранские санкции со стороны США не коснулись реализации этого проекта. Проект второй очереди АЭС «Бушер» осуществляется на средства иранского заказчика, без привлечения кредитных средств со стороны Росатома.