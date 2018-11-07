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Антииранские санкции США не затрагивают вторую очередь АЭС «Бушер»

Политика

Организация по атомной энергии Ирана подвела итоги первого полугодия

Тегеран, 7 ноября 2018, 12:16 — REGNUM  6 ноября было опубликован отчет Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) за первое полугодие 2018 года.

Напомним, что первый энергоблок с российским реактором ВВЭР-1000 был подключен к иранской энергетической системе в сентябре 2011 года, в апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, в марте 2017 года энергоблок вышел на проектную мощность. В отчете ОАЭИ сообщается, что за это время АЭС «Бушер» выдала в энергетическую сеть Ирана 28,7 млрд кВт*часов энергии. Это позволило Ирану сэкономить добычу углеводородных энергоресурсов в объеме 50,5 млн барр нефти, или 7,676 мдрд кубометров природного газа. Таким образом, даже если предположить среднерыночную цену барреля нефти в 50 долл США, была достигнута экономия в размере 2,5 мдрд долл США. Помимо этого, работа блока №1 АЭС Бушер в совокупности привела к сокращению выбросов около 29 млн т парниковых газов.

Отметим, что в санкционном списке США против Ирана сделано исключение для трех атомных объектов Ирана, одним из которых стала АЭС «Бушер». В ноябре 2014 года между инжиниринговым дивизионом Росатома «ИК АСЭ» и Nuclear Power Production and Development Company of Iran был подписан обязывающий контракт по строительству энергоблоков № 2 и 3 на Бушерской АЭС. 10 сентября 2016 года состоялась церемония закладки первого камня на этом строительстве, после чего начались подготовительные работы на строительной площадке. С 31 октября 2017 года начаты практические работы на котловане основных зданий энергоблока № 2. Таким образом, антииранские санкции со стороны США не коснулись реализации этого проекта. Проект второй очереди АЭС «Бушер» осуществляется на средства иранского заказчика, без привлечения кредитных средств со стороны Росатома.

regnum author Борис Марцинкевич
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