Инвесторы опасаются последствий санкций США по «Сбербанку» — эксперт

Москва, , 15:06 — REGNUM Инвесторы обеспокоены грядущими санкциями в отношении «Сбербанка», но мы должны понимать, что доля американских инвесторов, которые так или иначе имеют счета в «Сбербанке», составляют порядка 44%, сказал ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов, комментируя снижение стоимости акций «Сбербанка» на новостях о санкциях.

Накануне Минфин США объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму. В них были добавлены три физических лица и девять юридических лиц. Кроме того, попал под санкции курортный комплекс «Сбербанка» в Крыму.

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«Введение санкций против «Сбербанка» чревато проблемами, на которые Вашингтон, скорее всего, не решится. Касательно самих бумаг компании, то акции компании росли восемь дней подряд, и на фоне общей коррекции российских фондовых индексов бумаги «Сбербанка» просели на — 2,15% с открытия торговой сессии.

Без учета риска санкций процентные доходы Сбербанка увеличились на 2% до 1 614 тыс. рублей. Чистый процентный доход после предоставления резервов на потери по кредитам увеличился на 15% до 915,3 млрд руб. Чистая прибыль, применимая к обыкновенным акционерам, увеличилась на 17% до 638,9 млрд руб.

Акции ВТБ также с открытия рынка теряют порядка 1%. При этом процентные доходы банков ВТБ ПАО снизились на 5% до 503,4 млрд руб. Чистый процентный доход после предоставления резервов на потери по ссудам увеличился на 7% до 173,8 млрд руб. Чистая прибыль, применимая к общим акционерам, увеличилась на 71% до 92,9 млрд рублей (у «Сбербанка» 17%).

Акции ВТБ более привлекательны на данный момент для инвесторов, чем акции «Сбербанка». Поэтому на общем фоне они держатся более уверенно за счет притока капитала.

Что касается авиакомпании «Аэрофлот», которой также могут грозить санкции, то после того, как компания заявила, что имеет хорошие перспективы увеличения пассажирооборота до 100 млн человек в ближайшие три года — это стало стимулом для скупки акций в районе 92,00 рублей за бумагу.

Но тренд развернули опасения по поводу продолжения подорожания цен на топливо, что отразится на стоимости билетов. Поэтому неопределенность ситуации заставила инвесторов пересмотреть долгосрочные планы в отношении данной компании.

Выручка ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» увеличилась на 13% до 265,82 млрд рублей. Чистый убыток составил 5,01 млрд рублей против дохода в размере 2,87 млрд рублей. Выручка отражает рост прочих сегментов на 17% до 2,03 млрд рублей. Доходы от пассажирооборота увеличились на 3% до 13,1 млн.

В целом финансовые результаты компании смотрятся неплохо за прошедшие три квартала 2018 года. Но спешить не стоит, поскольку интерес инвесторов к данной компании может быть проявлен, если стоимость бумаг снизится до 90,00 рублей за акцию.

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