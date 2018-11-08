В госдепе США заявили о подготовке новых санкций против России

Вашингтон, , 00:09 — REGNUM Подготовка новых антироссийских санкций за «дело Скрипалей» потребует времени для изучения их последствий для самих США, заявил 7 ноября на брифинге представитель госдепа США Роберт Палладино.

По его словам, этот вопрос прорабатывается серьезно.

«Мы должны внимательно изучить эффект, которые могут оказать эти санкции на национальную безопасность США. Я ограничусь этим пояснением, но к этому мы относимся серьезно», — заявил Роберт Палладино.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие санкции Вашингтон ввел против России 27 августа текущего года из-за истерики властей Британии, голословно обвинивших Россию в причастности к так называемому «отравлению Скрипалей».

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