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Японские разработчики игр для мобильных платформ сдают домашний рынок

Экономика

Их теснят компании из Китая и Южной Кореи

Токио, 9 ноября 2018, 13:56 — REGNUM  Несмотря на то, что рынок игр для мобильных Японии постоянно растёт, японские разработчики уступают на нём место компаниям из Китая и Южной Кореи. Статью об этом на сайте агентства Bloomberg разместил эксперт Юдзи Накамура.

Он пишет, что японские мобильные игры, использующие модель gacha, смогли заработать с 2007 года около $55 млрд. В 2017 году индустрия gacha принесла создателям игр около 13 млн, при этом общая прибыль семи крупнейших издателей игр для смартфонов в Японии упала на 21%, а с 1 января 2018 года компании потеряли уже около $6 млрд. Отмечается, что многие из разработчиков уже обратили свой взор на проекты в других областях.

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Напомним, механика игр, использующих модель gacha, подразумевает побуждение игроков к денежным тратам. Превратив реальные деньги в виртуальные геймер может получить различные игровые ценности в соответствии с определённым алгоритмом, построенном на различных коэффициентах.

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