В мире продано уже более 4 млн копий игры Dragon Quest XI

Токио, , 12:18 — REGNUM В мире продано уже более 4 млн копий игры Enix's Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, которая первоначально вышла на PS4, а впоследствии и на других платформах. Об этом 9 ноября сообщил портал Anime News Network.

В США и ЕС продажи игры в Steam стартовали 4 сентября 2018 года, первоначально она вышла в июле 2017 года на PS4 и Nintendo 3DS. Также компания Square Enix выпускает версию игры для платформы Nintendo Switch, под названием Dragon Quest XI S: Sugisarishi Toki o Motomete.

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Напомним, Dragon Quest — это серия японских ролевых игр в поджанре JRPG (Japan RPG), разработкой которых занимались разные студии. Издателем является компания Square Enix. Самая первая игра франшизы вышла в 1986 году на платформе Famicom.

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