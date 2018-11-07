Успехи демпартии США обрадовали Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, , 18:20 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит открылись в плюсе на новостях об успехе Демократической партии США в ходе промежуточных выборов в Конгресс, 7 ноября передает агентство Reuters.

На открытии рынка индекс Dow Jones вырос на 153,45 пункта (0,60%), до 25 788,46 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 18,68 пункта (0,68%), на уровне 2794,13 пункта. Индекс Nasdaq открылся выше на 70,13 пункта (0,95%), на уровне 7 446,09 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в США идет подсчет результата промежуточных выборов в Конгресс США. Согласно предварительным результатам голосования, республиканцы утрачивают контроль над Палатой представителей, однако сохраняют большинство в Сенате.

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