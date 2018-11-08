Ближайшая цель доллара находится на уровне 66,50 рубля

Москва, , 09:22 — REGNUM После длительного, двухнедельного застоя в коридоре от 65 до 66 рублей пара доллар-рубль двинулась выше уровня 66. Очень непросто было игрокам играть на понижение российской валюты. Угроза новых американских санкций против российского госдолга, которые могут быть введены со дня на день, не произвела практически никакого влияния на российский рубль 7 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Даже очередная неудача Минфина по размещению ОФЗ оказала незначительное влияние на российскую валюту, рубль сдвинулся с мертвой точки в районе 65,90 и сдал доллару копеек 8−9. К концу торгового дня 7 ноября только резкое снижение цен на нефть позволило доллару закрепиться выше 66 и пойти к уровням в районе 66,20−30. Данные минэнерго США, действительно, были впечатляющими», — отметил эксперт.

Помимо роста запасов на 5 с лишним млн баррелей резко выросла добыча нефти в США, сразу на 400 тыс. баррелей за неделю. Теперь США стали производителем нефти номер один в мире, добывая в сутки 11,.6 млн барр. После такой информации фьючерсу на нефть ничего не оставалось, как потерять пару процентов. Это, в свою очередь и повлияло негативно на российский рубль.

«Сегодня, 8 ноября, скорее всего, тенденция продолжится. Поддержку доллару окажет заседание ФРС, на котором хотя и не поднимут ставку рефинансирования, но наверняка укажут на высокую вероятность этого события в декабре. Ближайшая цель для доллара к рублю находится на уровне 66,50. Можно ожидать, что сегодня она будет достигнута», — считает Богданов.

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