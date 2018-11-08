Москва, , 07:06 — REGNUM На Мосбирже 7 ноября рубль дешевел, хотя не слишком активно. R вечеру рубль слабо понизился к доллару, всего на 0,09%, зато по отношению к евро падение было чуть более значительным, на 0,68%. В основном рубль ослаб на фоне новостей из США, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По итогам выборов в американский конгресс демократы впервые за восемь лет смогли получить большинство в палате представителей, но республиканцы все-таки удержали контроль над Сенатом. Президент Дональд Трамп назвал итоги этих выборов «большой победой», хотя до сих пор остается неясным, что конкретно он считал победой и кто вышел победителем.

Теперь у властей в США будет паритет сил в том, что касается бюджетно-налоговой политики и потолка госдолга, однако, в вопросах санкционного давления на Россию, по всей видимости, обе палаты конгресса и администрация президента будут едины. Расхождения во мнениях могут возникать только в зависимости от масштаба санкций и распространения их на те или иные сектора российской экономики.

В Лондоне на ICE цена барреля Brent к вечеру в среду упала на 0,07% после данных о сильном росте коммерческих запасов нефти в США. Курс евро к доллару к вечеру среды вырос на 0,46%, видимо, итоги выборов в американский конгресс Европу удовлетворили.

Исходя из политической неопределенности, можно предположить, что сегодня, 8 ноября, курс доллара будет колебаться в диапазоне до 65,50−66,50 руб./долл., а диапазон курса евро сместится вверх, до 75−76,50 руб./евро.

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