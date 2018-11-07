Крымчане всё больше подсаживаются на «кредитную иглу»

Симферополь, , 14:33 — REGNUM С начала 2018 года жители Республики Крым набрали кредитов в два раза больше, чем за весь прошлый год, существенно увеличив свои долги.

«Населению было выдано 24,3 миллиарда рублей. При этом задолженность крымчан по кредитам также выросла на 74,3% и составляет 25,6 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе крымского отделения Южного главного управления Банка России.

В целом юридические и физические лица, по данным специалистов, за девять месяцев этого года на территории Крыма набрали кредитов на 74 миллиарда рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов отмечал, что по итогам 2017 года реальные денежные доходы крымчан выросли более чем на 13%.

«Это самый высокий показатель по России. Средняя зарплата в 2017 году на территории полуострова выросла по сравнению с 2016 годом на 6% и составила 26,3 тысячи рублей», — говорил руководитель региона, подчёркивая, что полуостров занимает первое место среди регионов России по росту реальных доходов населения.