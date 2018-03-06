Крым — территория роста: статистического или реального?

Симферополь, , 12:59 — REGNUM Реальные доходы жителей Крыма выросли на 13,1%, а зарплата среднестатистического крымчанина в прошлом году увеличилась на 6%, достигнув отметки в 26 тысяч 312 рублей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила 6 марта руководитель Крымстата Ольга Балдина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Из года в год мы имеем темп прироста заработной платы. В прошлом году она увеличилась на 6%. Максимальный месячный показатель средней зарплаты в 2017 году составлял в декабре — 31 тыс. 975 рублей против 30 тыс. 795 рублей годом ранее, а минимальный — 23 тыс. 599 рублей в январе прошлого года против 22 тыс. 979 рублей», — отметила специалист.

По её словам, среди работников социальной сферы наибольшая среднемесячная зарплата на полуострове наблюдается у врачей — 50,5 тысячи рублей, преподавателей высших учебных заведений — 48,5 тысячи рублей и научных сотрудников — 48,2 тысячи рублей. Работники финансовой и страховой сферы получают в среднем 52,8 тысячи рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, сильнее всего на данный момент большинство жителей полуострова, как и остальных граждан России, волнует отсутствие повышения зарплат и сокращение количества рабочих мест.

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Крымчан волнуют низкие зарплаты и безработица

«Тут Крым не выделяется на общероссийском фоне. В частности, больше всего опрошенных в Крыму беспокоит отсутствие повышения зарплат — 13% и уменьшение количества рабочих мест — 12%. Помимо этого, участников опроса беспокоят отрицательные изменения в здравоохранении, ухудшение качества медобслуживания, очереди в поликлиниках и отсутствие бесплатных услуг», — говорил на пресс-конференции в феврале глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

О том, что в Крыму за четыре года в составе России было сделано в разы больше, чем почти за четверть века украинского господства, в конце февраля говорил глава Крыма.

«В Крыму экономический рост по итогам прошлого года превысил 10%. Это в 10 раз больше, чем в 2013 году, который был одним из самых благополучных для прежней, «домайданной» Украины. И ещё несколько красноречивых цифр. За четыре российских года создано более 14 тысяч новых мест в детских садах. За те же четыре «украинских» года — с 2009 по 2013-й — создано менее 1300 мест. Разница больше чем в 10 раз! Всё это не просто цифры. Это показатель отношения к Крыму и крымчанам», — отметил Сергей Аксёнов.

При этом он признавал, в отличие от крымских статистиков, что в каждой сфере жизни Республики, в каждом её населённом пункте остаётся огромное количество проблем, которые ещё предстоит решить.

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