Суд отказал РЖД во взыскании 178 млн рублей с Воронежской области

Воронеж, , 11:27 — REGNUM 19-й арбитражный апелляционный суд отказал АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (дочерняя структура «РЖД») во взыскании из бюджета Воронежской области 178,3 млн рублей убытков за 2011 год. Об этом сообщило 6 ноября местное издание De Facto.

Отметим, что ранее Воронежский арбитражный суд отказал ППК во взыскании 178,3 млн рублей. В суде, кроме того, находятся иски о возмещении убытков за 2012−2014 годы на общую сумму 1,08 млрд рублей.

Речь идет о взыскании средств, которые якобы недополучили железнодорожники из бюджета в качестве компенсации за обслуживание льготных пассажиров пригородных поездов: региональные бюджеты субсидировали разницу между установленными тарифами и реальной стоимостью перевозок. Однако в Воронежской области и в ряде других регионов власти отказались оплачивать выставленные ППК суммы, посчитав расчеты непрозрачными. Как сообщало ИА REGNUM, иски пригородные пассажирские компании направляли, например, к властям Тульской и Орловской областей, в этих случаях суды также становились на сторону регионов.

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Отметим, что в 2014—2015 годах отказ заплатить требуемую сумму привел к массовой отмене пригородного железнодорожного транспорта. Так, в декабре 2014 года в Воронежской области действовали 119 электричек, а уже в начале января 2015-го железнодорожники отменили более 30 поездов. Такая ситуация складывалась фактически по всей России, в итоге президент Владимир Путин потребовал от ППК восстановить все пригородные маршруты.