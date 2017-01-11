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Центральная ППК подала в суд на управление по тарифам Орловской области

Экономика
Железнодорожники требуют пересчитать тариф за 2014 год

Орел, 11 Января 2017, 17:50 — REGNUM  Орловский Арбитражный суд рассмотрит иск ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» к управлению по тарифам и ценовой политике Орловской области, рассмотрение заявления назначено на 2 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

ОАО «ЦППК» в своем иске требует признать незаконными действия орловских властей по определению экономически обоснованного уровня тарифа на 2014 года на услугу по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемом ОАО «Центральная ППК» на территории Орловской области, в размере 17,95 руб. за одну зону.

Также истец требует признать незаконным исключение из состава экономически обоснованных затрат ОАО «Центральная ППК» на 2014 следующих расходов: по оплате услуг по договорам аренды подвижного состава в сумме 173 млн 989 тыс. руб., собственных расходов компании в сумме 13 млн 588 тыс. руб.

В иске содержится требование об «обязании ответчика устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем перерасчета величины экономически обоснованных затрат ОАО «Центральная ППК» на 2014».

Представители ответчика заявленные требования не признали, говорится в документах суда.

Суд принял иск к рассмотрению, первое заседание назначено на 2 февраля.

Отметим, что это не первый иск, который пригородная компания направила к Орловской области — в 2013 году ЦППК уже пыталась взыскать с региона 201,9 млн рублей, которые железнодорожники недополучили за обслуживание пассажиров электричек еще в 2011 году. Орловский арбитражный суд отказал ЦППК в этом иске. Решение было обжаловано, и апелляционная инстанция поддержала железнодорожников. Впрочем, суд высшей кассации отменил все решения по делу и направил его на новое рассмотрения. В ноябре прошлого года Арбитражный суд Орловской области вынес решение об отказе в иске.

Аналогичные иски ЦППК направляла, например, к Тульской области (в требованиях отказано), ППК «Черноземье» пытается судиться с Воронежской, Липецкой, Курской и Белгородской областями, ОАО «Свердловская пригородная компания» также подала в суд на правительство региона.

Во всех случаях суть исков одна — железнодорожники пытаются взыскать с регионов объемы выпадающих доходов ППК: бюджеты должны субсидировать разницу между установленными тарифами и реальной собственностью перевозок. В регионах, в свою очередь, не соглашаются с выставленными суммами, считая их необоснованными.

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