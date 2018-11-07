Новосибирские власти рассчитывают получить грант на мост уже в 2018 году

Новосибирск, , 11:01 — REGNUM В Новосибирске начаты работы по подготовке территории для строительства четвёртого моста через реку Обь. Подготовка ведётся несмотря на отсутствие федеральных денег. Но власти рассчитывают получить грант до конца текущего года.

«Подрядчики начали вынос инженерных коммуникаций на улицах Туннельной и Большой. Частные домовладения пока не выкупили, но «для подготовительных работы этапа 0 осуществлять изъятие земельных участков и снос строений не требуется, работы ведутся на земельных участках, принадлежащих Новосибирской области и городу Новосибирску», — говорится в официальном ответе ГКУ «Мост» на запрос «НДН.инфо».

По мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, перспективы получения федерального гранта в текущем году высокие.

«Непонятно откуда появившуюся летом информацию о том, что принято решение о переносе финансирования на 2019 год, я подтвердить не могу. Мы до сих пор работаем на то, чтобы финансирование было открыто уже в 2018 году», — сказал Травников на встрече с журналистами накануне, 6 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во время встречи Романа Старовойта (тогда ещё руководителя Федерального дорожного агентства) с Андреем Травниковым (в то время ещё врио губернатора Новосибирской области) говорилось, что проект строительства четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске может получить финансирование по капитальному гранту в 2019 году.

Однако, новосибирские власти на неоднозначность времени получения средств и критику со стороны новосибирцев внимания не обращают и уже начали подготавливать площадку для будущего моста. Решено также установить на набережной города стелу в ознаменование начала строительства четвёртого (платного) моста через реку Обь.

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Отметим, что по проекту платный мост должен соединить Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом реки Оби в Новосибирске. Общая стоимость проекта — около 40,9 млрд рублей, из них 26,3 млрд — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 млрд — средства концедента, 10,7 млрд — средства концессионера, в качестве которого выступает «Сибирская концессионная компания», входящая в группу «ВИС». В бюджет Новосибирской области на 2019 год заложено 2,2 млрд рублей на строительство моста.

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