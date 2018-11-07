Внимание рубля приковано к итогам выборов в Конгресс США

Москва, , 07:06 — REGNUM На торгах валютной биржи 6 ноября рубль плавно рос к доллару и евро. К вечеру российская валюта подорожала к доллару на 0,4%, а к евро укрепилась немного меньше, на 0,1%. Росту курса рубля способствовал позитивный внешний фон? заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Позитивом для рубля стала информация о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже, как писали западные СМИ, не отменена, а пройдет «на ногах», как пояснили в Кремле. Более полномасштабная встреча президентов двух великих держав состоится на саммите G20, который пройдет в конце ноября в Аргентине, и, как заявил в интервью сам Трамп, после этой встречи у него может состояться «еще много встреч» с российским президентом. Для финансовых рынков это означает, что, несмотря на санкции и даже на ожидаемый новый санкционный пакет, о понижении уровня дипломатических отношений между Россией и США речи пока не идет.

На торгах товарной биржи ICE цена нефти Brent к вечеру вторника очень слабо выросла на 0,05%, до $72,73 за баррель. Курс евро к доллару вчера к вечеру немного вырос, на 0,07%, корректируясь после сильного падения на прошлой неделе. Индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру вторника немного прибавил — на 0,02%.

Сегодня, 7 ноября, на рубль будет влиять объявление итогов выборов в Конгресс США. Если республиканцы сохранят свои позиции в обеих палатах, рубль может продолжить укрепление. Однако преимущество демократов хотя бы в одной из двух палат Конгресса может ослабить рубль в краткосрочном аспекте. Исходя из этой ситуации, на 7 ноября прогноз скорректировался — по курсу доллара до 65,5−66,3 руб. за доллар, а по курсу евро прогноз остался без изменений — на уровне 75 — 76 руб. за евро.

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