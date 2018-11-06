Рубль снижается на фоне падения цены на нефть

Москва, , 19:55 — REGNUM Курс российского рубля вечером 6 ноября начал снижение к доллару и евро на фоне падения цены на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 19:50 мск доллар укрепился на 12 копеек — до 66,08 рубля. Евро подорожал почти на 2 копейки — до 75,42 рубля.

Напомним, ранее сегодня цена на нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые с августа опустилась ниже отметки в $72 за баррель.

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