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Недовольные фанаты серии Diablo обрушили акции Blizzard

Экономика

Стоимость акций разработчика уменьшилась на 7%

Вашингтон, 6 ноября 2018, 14:05 — REGNUM  После окончания форума BlizzCon 2018 и анонса мобильной версии игры Diablo стоимость акций компании Blizzard упала на 7% (с $68,99 до $64,34). Об этом 5 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Эксперты отмечают: произошедшее стало результатом реакции поклонников на известие о том, что новая Diablo Immortal станет лишь игрой для смартфонов. Многие из них восприняли новость об этой игре как личное оскорбление.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что фанаты выяснили: разработкой Diablo Immortal по факту занимается не сама Blizzard, а китайская компания NetEase, известная множеством однотипных проектов. Во время прошедшего BlizzCon фанаты серии показательно проигнорировали анонс проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: «Пощёчина для сообщества»: почему фанаты недовольны Diablo Immortal?

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