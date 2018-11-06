Недовольные фанаты серии Diablo обрушили акции Blizzard

Вашингтон, , 14:05 — REGNUM После окончания форума BlizzCon 2018 и анонса мобильной версии игры Diablo стоимость акций компании Blizzard упала на 7% (с $68,99 до $64,34). Об этом 5 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Эксперты отмечают: произошедшее стало результатом реакции поклонников на известие о том, что новая Diablo Immortal станет лишь игрой для смартфонов. Многие из них восприняли новость об этой игре как личное оскорбление.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что фанаты выяснили: разработкой Diablo Immortal по факту занимается не сама Blizzard, а китайская компания NetEase, известная множеством однотипных проектов. Во время прошедшего BlizzCon фанаты серии показательно проигнорировали анонс проекта.

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