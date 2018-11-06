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В популярной игре PUBG появятся Харли Квинн и Джокер

Культура

Компания-разработчик выпустила рекламное видео

Сеул, 6 ноября 2018, 13:51 — REGNUM  В многопользовательской онлайн-игре PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) появятся скины (изображения персонажей в игре) Харли Квинн и Джокера. Об этом 5 ноября сообщила компания PUBG Corp., выпустив соответствующий рекламный ролик.

В видео показано (ролик создан при помощи движка (базовой программы игры) PUBG), как известные преступники киновселенной DC перестреливаются с представителями правопорядка, а затем уезжают на автомобиле. В этот момент их в прицел берет один из полицейских и раздается выстрел.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что игра PlayerUnknown's Battlegrounds может выйти на платформе PS4 уже в декабре 2018 года. Один из пользователей форума PSN Profiles обнаружил, что файлы игры уже загружены на сервера PSN.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра PlayerUnknown’s Battlegrounds может выйти на PS4 уже в декабре

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