В России туры в Турцию теперь будут рассчитываться в евро

Москва, , 14:04 — REGNUM С сегодняшнего дня, с 6 ноября, туры в Турцию будут рассчитываться российскими туроператорами не в долларах как раньше, а в евро. На новую систему расчета пока переходят три крупных российских туроператора. Другие турператоры в России планирует перейти на расчет туров в Турцию в евро до начала летнего сезона 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По словам туроператоров, причина смены расчетной валюты — ценообразование турецких отельеров. Большинство из них выставляют цены в евро, ориентируясь на европейские рынки. Для туристов из России и туристов из стран СНГ цена из евро конвертируется в доллары.

Эксперты в сфере туризма считают, что переход с долларов на евро, скорее всего, не окажет значительного влияния на конечные цены турпакетов в Турцию. При этом АТОР отмечает, что рост цен на туры в Турцию в 2019 году всё же произойдет независимо от смены валюты. Причина — в летнем сезоне 2019 года турецкие отельеры планируют поднять цены до 15%.

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Как сообщало ИА REGNUM, за январь-сентябрь 2018 года Турцию посетили 5 млн 120 тыс. 599 туристов из России. Это на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Российский турпоток за девять месяцев на 8,9% превысил результаты всего прошлого года,

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