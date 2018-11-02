Четыре новых авиахаба откроются к 100-летию «Аэрофлота»

Москва, , 07:38 — REGNUM К столетнему юбилею компании «Аэрофлот» совет директоров авиаперевозчика принял решение открыть в России четыре новых хаба — три региональных и один международный. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что к 2023 году начнут работу региональные хабы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а международный — в Красноярске.

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«Новая стратегия с названием «100 млн пассажиров к 100-летию «Аэрофлота» принята в связи с досрочным достижением основных целей разработанной ранее стратегии развития группы «Аэрофлот», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября стало известно, что компания «Аэрофлот» в рамках создания региональных авиационных хабов намерена заключить контракт на поставку 100 пассажирских лайнеров SSJ-100 «Сухой Суперджет-100».

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