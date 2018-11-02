«Татфондбанк» требует 1,4 млрд: банкротство застройщика квартала Краснодара

Казань, , 05:20 — REGNUM Признанный банкротом год назад «Татфондбанк» не смог обжаловать банкротство одного из своих крупных должников, чьи активы фигурируют в одном из эпизодов уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-главы банка Роберта Мусина — ООО «Краснодар Девелопмент». Последнее является «дочкой» разорившегося девелопера из Татарии — ООО «Сувар Девелопмент», который также обанкрочен и задолжал крупные суммы ТФБ. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции, отклонив жалобу ТФБ и еще одного кредитора — представителя санируемого «Тимер банка» из Казани с января 2018 года вошедшего в структуры «Ростеха». Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа через арбитражный суд первой инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО «Краснодар Девелопмент» являлся застройщиком крупного квартала на улице Марины Цветаевой в Краснодаре, который получил название «Казанский». К моменту банкротства, по заверениям ООО, обязательства перед 151 дольщиком были выполнены. Те покупатели, чьи квартиры не были достроены, получили жильё в сданном доме. На балансе самого застройщика остался многоквартирный недострой и долги почти на 3 млрд рублей.

Помимо финансовых проблем и банкротства, компания-застройщик известна тем, что именно ее обеспечение по кредитам было выведено по одному из эпизодов уголовного дела, которое вменяется бывшему председателю правления ТФБ Роберту Мусину.

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ООО «Краснодар Девелопмент» учреждено в Казани в июле 2011 года, уставный капитал — 250,499 млн рублей. Компания также является совладельцем ООО «Управляющая организация «Этажи».

В августе 2018 года стало известно, что владелец компании — ООО «Сувар Девелопмент» выставил на продажу долю в 100% в управляющей компании ООО «Краснодар Девелопмент», оценив её в 376,694 млн рублей.

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Банкротом ООО «Краснодар Девелопмент» было признано в конце июля 2018 года. Долги в реестре кредиторов на момент ввода конкурсного производства превышали 2,27 млрд рублей.

«Представитель должника пояснил, что не против признании должника банкротом в виду отсутствия возможности продолжения хозяйственной деятельности, увольнении работников и прекращении деятельности должника с момента ввода жилого дома в эксплуатацию», — отмечалось в материалах дела.

В это же время после удовлетворения требований обжаловать решение первой инстанции помимо ТФБ попытался еще один кредитор — «Тимер банк». В конце октября вторая инстанция оставила решение Арбитражного суда Татарии в силе, застройщик останется банкротом, конкурсное производство продлится до 26 ноября 2018 года.

ТФБ на сегодня пытается войти в реестр кредиторов с еще одним требованием, но уже на сумму 1 421 028 966,68 рубля.