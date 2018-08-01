Казанский девелопер-банкрот продаёт строительных «дочек»

Казань, , 09:26 — REGNUM Банкротящийся девелопер «Сувар Девелопмент» выставил на торги 100% долей в двух управляющих компаниях своих строительных «дочек» — ООО «Краснодар Девелопмент» и ООО «Чаллы Яр». Последнюю пытается обанкротить «лопнувший» в 2017 году «Татфондбанк», а в отношении первой с 26 июля 2018 года в рамках банкротного дела открыто конкурсное производство, компания признана банкротом. Торги пройдут 18 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Долю в 100% в управляющей компании ООО «Краснодар Девелопмент», строящей крупный жилой квартал в Краснодаре, оценили в 376 694 000 рублей с шагом аукциона — 18 834 700 рублей. А полная доля в набережночелнинском ООО «Чаллы Яр», являющимся правообладателем участка под одноимённый малоэтажный посёлок, прозванный местной «рублёвкой», оценена в 192 807 000 рублей. Шаг аукциона по последнему лоту — 9 640 350 рублей. Также на продажу ООО «Сувар Девелопмент», чьи долги уже превысили 5 млрд рублей и еще могут вырасти, выставило 67% доли в УК ООО «Елабуга Девелопмент», оценённой всего в 1 тыс. рублей при шаге аукциона 50 рублей.

Приём заявок начнут с 6 августа 2018 года.

Напомним, ООО «Сувар Девелопмент» не ведёт деятельность с марта 2017 года, а на сегодня признано банкротом, находится на этапе конкурсного производства. Глава компании в 2017 году стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, но позднее его домашний арест был отменён Верховным судом республики. На сегодня и сам банк является банкротом и входит в реестр кредиторов «Сувара», но суд еще не до конца рассмотрел претензии ТФБ. При этом кредиторская задолженность ООО по балансу имела астрономическое значение — свыше 3,066 триллионов рублей. Данная цифра фигурирует в материалах дела и не оспаривалась представителями должника.

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На сегодня конкурсный управляющий «Татфондбанка» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» ведёт работу по истребованию задолженности. В рамках этой работы также подаются и иски о банкротстве. В частности, иск к ООО «Чаллы Яр» подавался дважды, первый был оставлен без рассмотрения, а по второму решение еще не вынесено, оно до 1 августа 2018 года было оставлено без движения из-за недочётов. ТФБ предъявил претензии на 41 712 085,46 рубля.

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ООО «Краснодар Девелопмент» с 26 июля 2018 года по иску физлица является банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. В суде представитель компании сообщил, что все обязательства перед дольщиками квартала «Казанский», строящегося в Краснодаре, исполнены.

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