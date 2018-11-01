Метрополитен Москвы выделит на новую билетную систему 765 млн рублей

Москва, , 07:55 — REGNUM Тендер на создание новой билетной системы проводит Московский метрополитен. Цена вопроса — 765 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

За три года должна быть создана билетная система с централизованной эмиссией билетов и управлением единым городским транспортным приложением «Тройка». Предполагается также управление электронным кошельком пассажира: он сможет оплачивать, помимо услуг городского и пригородного транспорта, еще и парковки, прокат велосипедов, аренду автомобилей, посещение парков, музеев и других культурных центров.

Запланирована интеграция системы с билетными решениями других регионов. Ожидается, что пассажиропоток вырастет с первоначальных 16 млн пассажиров в день до 24 млн пассажиров в день в перспективе.

Система должна быть создана за 910 календарных дней и эксплуатироваться по меньшей мере 20 лет. Её функционирование обеспечит программно-аппаратный комплекс, на его поставку отводится 220 дней. Начальная (максимальная) цена этого контракта — 747,8 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех лет на решение транспортных проблем Москвы и развитие транспортной инфраструктуры запланировано выделение 1 трлн 805 млрд рублей.

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