Хабаровский губернатор запретил чиновникам роскошь за бюджетный счёт

Хабаровск, , 04:36 — REGNUM Хабаровский губернатор Сергей Фургал запретил чиновникам регионального правительства закупки предметов роскоши за бюджетный счет. Согласно опубликованному документу, под запрет попали 23 позиции, которые не нужны правительству для исполнения своих обязанностей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В список запрещенных за счёт бюджета приобретений попали легковые автомобили, автобусы, вертолёты, самолёты, круизные и прогулочные суда, недвижимость, если она не для льготников, компьютеры, офисная мебель, ковры, ремонт помещений, а также многое другое, включая питание для работников исполнительной власти.

Исключения составляют лишь закупки, которые согласованы с губернатором — если в них есть необходимость, а также закупки, осуществляемые за счёт субвенций из федерального бюджета. Контроль за исполнением постановления Сергей Фургал оставил за собой.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сергея Фургала до 1 января 2019 года на отказе от роскоши и упразднении ненужных министерств и ведомств сэкономит 800 млн рублей. Средства будут перенаправлены на острые социальные нужды региона.