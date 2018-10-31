Уолл-стрит: Инвесторы рады прибылям Facebook, основные индексы начали рост

Нью-Йорк, США, , 17:55 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги в плюсе, индекс Dow Jones преодолел «символические» 25 000 пунктов, 31 октября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 134,18 пункта (0,54%), до 25 008,82 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 22,97 пункта (0,86%), на уровне 2705,60 пункта. Индекс Nasdaq на открытии рынка вырос на 114,97 пункта (1,61%), до 7276,62 пункта.

Оптимизм инвесторов связан, прежде всего, с публикацией позитивного отчета о доходах компании Facebook и с ожиданием роста других компаний высокотехнологичного сектора.

Читайте также: Индексы Уолл-стрит начали рост после санкций против китайской компании