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Индексы Уолл-стрит начали рост после санкций против китайской компании

Экономика

Импульс задали компании высокотехнологичного сектора

Нью-Йорк, США, 30 октября 2018, 21:21 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США начали рост — импульс начался с высокотехнологичного сектора, увеличившего прибыли после «протекции» со стороны правительства США, 30 октября передает агентство Reuters.

К середине дня индекс Dow Jones вырос на 187,83 пункта (0,77%), до 24 630,75 пункта, индекс S&P 500 вырос на 19,86 пункта (0,75%), до 2661,11 пункта, индекс Nasdaq вырос на 66,87 пункта (0,95%), до 7117,17 пункта.

Инвесторы позитивно оценили введение запрета на экспорт технологий и материалов китайской корпорации Fujian Jinhua Integrated Circuit, подозреваемой в краже интеллектуальной собственности у Micron Technology.

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