Власти Италии сомневаются в необходимости скоростной дороги Турин – Лион

Турин, Италия, , 15:08 — REGNUM У правящей партии Италии «Движение 5 звезд» есть сомнения в целесообразности строительства новой скоростной железной дороги между Турином и Лионом, но окончательное решение будет принято после завершения финансовых расчетов, заявил журналистам в среду, 31 октября, лидер «Движения» вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает Sky Tg 24.

Власти должны подчитать, в какую сумму обойдутся уже начатые работы, в какую — возможный отказ от их продолжения (с уплатой неустоек по международным контрактам) и какую выгоду региону и стране может принести эта дорога, объяснил вице-премьер.

Ранее этот проект стал поводом для крупного скандала. Во время предвыборной кампании «Движение 5 звезд» обещало остановить работы, таким образом пойдя навстречу интересам протестующей туринской общественности. Однако работы продолжаются, а представители правительства, включая премьер-министра Джузеппе Конте, делают заявления о том, что выплата неустоек обойдется стране слишком дорого.

На таком фоне заявления Ди Майо должны успокоить его избирателей, он отмечает, что окончательного решения еще не принято, а партия остается противником проекта. Было бы логичнее тратить средства на другие проекты в Турине, к примеру, на строительство второй ветки метро, сказал вице-премьер. Деньги должны выделяться ради важных проектов, в случае же со скоростной дорогой все обстоит противоположным образом: сам проект придумали ради освоения средств, считает Ди Майо.

Фактически в правительстве выбирают из двух плохих вариантов: разрешение на продолжение работ будет означать неисполнение одним из участников правящей коалиции своих предвыборных обещаний, а разрыв контрактов, которые заключали прошлые правительства, станет поводом для новой ссоры с ЕС и обойдется в миллиарды евро.

Представители второй правящей партии коалиции, «Лиги», воздерживаются от высказываний по этому вопросу. Лидер партии Маттео Сальвини отметил, что в целом «Лига» выступает за инфраструктурные проекты, но пункт о скоростной дороге входил в коалиционный контракт правительства, а в «Лиге» привыкли соблюдать данные обещания. Сальвини вслед за Ди Майо предложил дождаться завершения финансовых расчетов.

Читайте также: В правительстве Италии спорят, нужна ли скоростная железная дорога в Лион