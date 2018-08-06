В правительстве Италии спорят, нужна ли скоростная железная дорога в Лион

Турин, Италия, , 12:17 — REGNUM Мнения членов правительства Италии о том, нужна ли стране новая скоростная железная дорога из Турина в Лион, разделились, сообщает La Repubblica в понедельник, 6 августа.

Вице-премьер и глава министерства экономического развития Луиджи Ди Майо, председатель одной из двух составляющих коалицию партий — «Движения 5 звезд», отметил, что речь идет о расходах в 10 млрд евро «в стране, где в провинции зачастую отсутствуют автобусы, дороги и метро».

Глава другой партии коалиции, «Лиги», вице-премьер Маттео Сальвини в свою очередь отметил, что Италия нуждается в новой инфраструктуре, в том числе самого высокого уровня, как в случае со скоростной железной дорогой.

Обе стороны выразили готовность в диалогу. По словам Ди Майо, решение будет принимать Джузеппе Конте. Премьер-министр, не представляющий ни одну из партий, был приглашен на эту должность как раз ради «посреднической» работы.