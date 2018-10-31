«Яндекс» работает над защитой от поглощений

Москва, , 14:13 — REGNUM В «Яндексе» ищут способы, которые позволят руководству сохранить контроль над компанией. Об этом сообщает 31 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Обсуждается схема, передающая 60% голосов в компании под контроль фонда, управлять которым будет основатель «Яндекса» Аркадий Волож и 10−12 топ-менеджеров — граждан России. Для реорганизации управления будет выпущен новый класс акций Б-1, которые не дают владельцам экономических прав, но предоставляют право голоса.

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В настоящее время Воложу и его топовым сотрудникам в совокупности принадлежит 57% голосов. Согласно предложенной схеме, в случае отхода сооснователя от дел его акции перейдут фонду. Права на их отчуждение у предпринимателя не будет.

Отмечается, что реализация схемы потребует переговоров со Сбербанком как держателем «золотой акции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможной покупке Сбербанком 30% пакета акций «Яндекса». После появления этих сведений акции интернет-компании стали падать в цене.

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