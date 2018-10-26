ФАС не увидела препятствий для покупки Сбербанком доли в «Яндексе»

Москва, , 14:32 — REGNUM Возможная сделка по покупке Сбербанком доли в «Яндексе» не вызвала бы никаких нареканий со стороны Федеральной антимонопольной службы. В случае обращения, она получила бы одобрение ведомства. Об этом журналистам заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

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Он пояснил, что компании представляют разные рынки, поэтому «они никак не приводят к повышению экономконцентрации».

«Мы бы её (сделку — прим. ИА REGNUM ) одобрили, если бы надо будет одобрять, это 100%», — добавил Артемьев.

Артемьев выразил сомнение, что в случае заключения сделки Сбербанк будет ограничивать деятельность «Яндекса», напротив, по его словам, финансовая организация может предложить «Яндексу» «сумасшедшее количество денег».

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Как сообщало ИА REGNUM, информация о возможной покупке Сбербанком 30% акций «Яндекса» появилась в деловых изданиях 18 октября. После этого цена акций компании на Московской бирже и Nasdaq снизилась на 8%, после открытия торгов 19 октября — еще на 8%. В сумме капитализация «Яндекса» снизилась на миллиард долларов.

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