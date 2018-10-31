Роснефть заявила о провокации на бензиновом рынке

Москва, , 13:22 — REGNUM Компания «Роснефть» поддерживает действия правительства России по стабилизации ситуации на рынке моторного топлива, а происходящее ухудшение ситуации связано с провокацией ряда независимых АЗС, говорится в заявлении предприятия.

«Мы наблюдаем провокационную кампанию, инициированную рядом независимых АЗС, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах», — говорится в сообщении.

В компании убеждены, что указанное обострение создается игроками на рынке с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих владельцев, которые зачастую не проживают в России.

В качестве ответной меры в Роснефти предлагают провести тщательный анализ деятельности автозаправочных сетей. В компании убеждены, что указанные игроки не несут ответственности за стабильное обеспечение потребителей нефтепродуктами, не занимаются задачами поддержания добычи и переработки и в ряде регионов фактически монополизировали рынок.

Напомним, 29 октября председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго РФ и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие дни провести консультации с нефтяными компаниями с целью заморозки внутренних цен на нефтепродукты. В противном случае премьер-министр пригрозил введением запретительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Ситуация на рынке моторного топлива обострилась весной 2018 года. Несмотря на меры, предпринятые правительством РФ, цены бензин расти. Только за сентябрь, по данным Росстата, цены на АЗС выросли на 10% по сравнению с августом. При этом ни в Центробанке, ни в Минфине РФ в 2019 году никакого роста цен на топливо не прогнозируют. Повышение цен ожидается в рамках инфляции.

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