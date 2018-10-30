В Кремле тщательно отслеживают ситуацию с ценами на бензин

Москва, , 13:18 — REGNUM Ситуация с ценами на бензин находится в поле зрения федеральных властей и главы государства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Не просили, но озвучили: о повышении нефтяниками цен на бензин

По его словам, в Кремле в курсе происходящего, однако мерами по исправлению положения занимается правительство РФ.

«Это тема, которая сейчас тщательно отслеживается», — заявил официальный представитель Кремля, добавив, что работа в этом направлении ведётся.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост цен на бензин и дизельное топливо в России произошёл весной 2018 года. Однако, несмотря на меры, которые с мая принимает правительство РФ, цены на эти нефтепродукты продолжают расти. Так, только за сентябрь, по данным Росстата, цены на бензин выросли на 10% по сравнению с августом. При этом ни в Центробанке, ни в Минфине РФ в 2019 году никакого роста цен на топливо не прогнозируют. Повышение цен ожидается в рамках инфляции.

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Добавим, что накануне, 29 октября, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго РФ и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. Их результатом должно стать соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты. В противном случае премьер-министр пригрозил введением запретительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов.

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