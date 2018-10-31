Майнинг биткоина может привести к глобальному потеплению — ученые

Гавайи, США, , 11:11 — REGNUM Исследователи из Гавайского университета в Маноа (США) пришли к заключению, что в результате добычи криптовалют температура воздуха на планете за двадцать лет поднимется на 2 °C. Об этом пишет британская The Independent.

В ходе исследований ученые учитывали все этапы процесса майнинга криптовалюты — от работы конкретного компьютерного оборудования до объемов выбросов углекислого газа при выработке электричества в разных точках земного шара.

В результате специалисты заключили, что уже к 2040 году из-за процесса выработки криптовалют глобальная температура воздуха «потеплеет» на 2 °C.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее организация «Христианская помощь» опубликовала доклад, согласно данным которого повышение температуры более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем вызовет повышение уровня моря по меньшей мере на 40 см, что может привести к затоплению Лондона.

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