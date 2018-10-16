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Изменение климата приведет к подорожанию пива — исследование

Наука

Ученые спрогнозировали падение производства ячменя при различных сценариях глобального потепления до 2099 года

Изменение климата приведет к подорожанию пива — исследование
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Пивная кружка

Ирвайн, США, 16 октября 2018, 11:00 — REGNUM  Дурные новости для любителей пива: изменение климата повлечет за собой существенный рост цен на этот напиток. К такому мнению пришла международная группа исследователей, чей отчет опубликован в журнале Nature Plants.

Изменение климата принесет с собой засуху, штормы, ливни, таяние ледников. Это затронет период созревания ячменя и сократит запасы этого пивоваренного ингредиента. При неуклонном повышении температуры цены на пиво во всем мире удвоятся.

«Мир сталкивается с многочисленными опасными для жизни последствиями изменения климата. Тратить немного больше денег на пиво — это может показаться тривиальным. Но в мире есть определенная межкультурная любовь к пиву, и невозможность получить кружку прохладного пива в конце особенно жаркого дня может усугубить ситуацию», — говорит руководитель исследования Стивен Дэвис из Калифорнийского университета в Ирвайне.

Ученые изучили методы ведения сельского хозяйства, предпочтения в еде, экономические показатели и рассмотрели различные сценарии глобального потепления в 34 регионах мира в период с 2010 до 2099 года. Урожай ячменя сократится на 3−17%, а рост населения приведет к большему спросу на пиво. При самом мягком сценарии цены на пиво вырастут на 15%, при более серьезном — вдвое.

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Глобальное потепление
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