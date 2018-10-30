Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Москва, , 08:18 — REGNUM Правительство РФ одобрило проект российско-кубинского межправительственного Соглашения о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Куба, сообщается на сайте правительства РФ.

Контракт на реализацию проекта восстановления и модернизации железнодорожной сети Республики Куба планируют подписать ООО «РЖД Интернешнл» и Союз железных дорог «Железные дороги Кубы».

Российско-кубинский договор будет действителен в течение 10 лет — до 31 декабря 2028 года. Далее по договоренности сторон договор может быть продлен.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Кубе принят закон, согласно которому иностранным компаниям разрешается управлять железными дорогами.

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