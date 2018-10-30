Вторник, 30 Октября 2018 года
09:54:52 МСК

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Экономика

Российско-кубинский договор будет действителен до 31 декабря 2028 года

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги
skylark
Железная дорога

Москва, 30 октября 2018, 08:18 — REGNUM  Правительство РФ одобрило проект российско-кубинского межправительственного Соглашения о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Куба, сообщается на сайте правительства РФ.

Контракт на реализацию проекта восстановления и модернизации железнодорожной сети Республики Куба планируют подписать ООО «РЖД Интернешнл» и Союз железных дорог «Железные дороги Кубы».

Российско-кубинский договор будет действителен в течение 10 лет — до 31 декабря 2028 года. Далее по договоренности сторон договор может быть продлен.

Читайте также: РЖД планирует подписать контракт на модернизацию железных дорог на Кубе

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубе принят закон, согласно которому иностранным компаниям разрешается управлять железными дорогами.

Подробнее: Куба даст «порулить» иностранцам на железной дороге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить