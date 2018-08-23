Куба даст «порулить» иностранцам на железной дороге

Гавана, , 04:59 — REGNUM На Кубе принят закон, согласно которому иностранным компаниям разрешается управлять железными дорогами, сообщает Granma.

Как отмечает издание, закон вступит в силу в сентябре. В законе определены новые правила, относящиеся к железнодорожному транспорту и его инфраструктуре. По словам представителя кубинского минтранса, впервые в республике разрешено иностранным компаниям полностью или частично управлять железной дорогой. Отмечается, что оператором может стать как физическое, так и юридическое лицо.

Напомним, на Кубе в настоящее время разрабатывается проект новой Конституции, референдум о принятии которой планируется провести 24 февраля 2019 года. Главными изменениями в Конституции на данный момент являются признание частной собственности и иностранных инвестиций, учреждение должностей президента и премьер-министра Кубы, а также легализация однополых браков.

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