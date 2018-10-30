Названы сроки запуска первого поезда из Владивостока в Сеул

Владивосток, , 07:38 — REGNUM После налаживания железнодорожного сообщения между Южной Кореей и КНДР можно будет запустить первый поезд от Владивостока до Сеула. Об этом на саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии заявил вице-губернатор южнокорейской провинции Канвондо по экономике Чон Ман Хо.

По его словам, недавно была начата подготовка к строительству участков железной дороги, которые станут частью пути, соединяющего территорию Северной и Южной Кореи. Также Чон Ман Хо отметил, что запуск железнодорожного маршрута из Владивостока в Сеул может быть осуществлен уже через три-четыре года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце осени 2018 года на границе КНДР и Южной Кореи пройдет церемония, посвященная началу работ по модернизации и соединению железных и автомобильных дорог через линию разграничения двух частей Корейского полуострова.

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