КНДР и Южная Корея проводят инспекцию железных дорог

Сеул, , 17:29 — REGNUM 21 октября КНДР и Республика Корея начали инспекцию железных дорог, на которых будут проводиться работы по модернизации и которые будут затем соединены. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на правительство Республики.

На данный момент инспекция проходит на западной ветке железнодорожного маршрута Кёнги, а в ноябре запланирована на проходящей вдоль восточного побережья ветке Тонхэ. В рамках инспекции также планируется запуск пробного поезда из Сеула до северокорейского города Синыйджу, а затем — по северокорейской территории от горы Кымган до провинции Северная Хамгён. Планируется, что в случае успешного завершения работы инспекции, в декабре пройдёт торжественная церемония начала строительных работ.

19 сентября лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились о реализации масштабного транспортного проекта. Ожидается, что его стоимость может превысить 39 миллиардов долларов, а основное бремя ляжет на Южную Корею.