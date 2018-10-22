Понедельник, 22 Октября 2018 года
19:04:38 МСК

КНДР и Южная Корея проводят инспекцию железных дорог

Политика

Работы проводятся в рамках подготовки к началу реализации проекта по соединению железных дорог Северной и Южной Кореи

Сеул, 22 октября 2018, 17:29 — REGNUM  21 октября КНДР и Республика Корея начали инспекцию железных дорог, на которых будут проводиться работы по модернизации и которые будут затем соединены. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на правительство Республики.

На данный момент инспекция проходит на западной ветке железнодорожного маршрута Кёнги, а в ноябре запланирована на проходящей вдоль восточного побережья ветке Тонхэ. В рамках инспекции также планируется запуск пробного поезда из Сеула до северокорейского города Синыйджу, а затем — по северокорейской территории от горы Кымган до провинции Северная Хамгён. Планируется, что в случае успешного завершения работы инспекции, в декабре пройдёт торжественная церемония начала строительных работ.

19 сентября лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились о реализации масштабного транспортного проекта. Ожидается, что его стоимость может превысить 39 миллиардов долларов, а основное бремя ляжет на Южную Корею.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить