Стартует работа по соединению транспортной инфраструктуры Кореи

Пханмунджом, Южная Корея, , 23:39 — REGNUM На рубеже ноября и декабря 2018 года на границе КНДР и Южной Кореи пройдет церемония, посвященная началу работ по модернизации и соединению железных и автомобильных дорог через линию разграничения двух частей Корейского полуострова, сообщает 15 октября Синьхуа.

Стороны договорились об этом в ходе рабочих консультаций высокого уровня, которые прошли в пограничном Пханмунджоме, где в апреле и мае текущего года состоялись две встречи лидеров Севера и Юга Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Еще раньше, уже в октябре, начнутся полевые исследования железных дорог по обеим сторонам границы в так называемом западном коридоре, а в ноябре они будут запущены и в восточном секторе разделяющего две Кореи рубежа.

Напомним, что северокорейский лидер не скрывает своего стремления к объединению Корейского полуострова; его позицию с пониманием воспринимают и на Юге.